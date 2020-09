Dit zal AA Gent vanavond niet meemaken: de Rapid Viertelstunde

Vanavond speelt AA Gent alles of niets in de derde Champions League-voorronde. Tegenstander in de Ghelamco Arena is Rapid Wien. Wij serveren u 5 weetjes over de Oostenrijkse vice- en recordkampioen.

1. Rapid won vorig weekend wel

Terwijl AA Gent vrijdagavond in Eupen tegen een 4e seizoensnederlaag aanliep, trapte Rapid Wien de Oostenrijkse competitie frivool op gang met een 4-1-zege tegen Admira Wacker. De Griekse nummer 9 Taxiarchis Fountas maakte er meteen 2. Vorig seizoen was hij als clubtopscorer op 19 doelpunten geëindigd. "Hij wil graag een stap hogerop zetten en aast op een transfer", weet Wolfgang Eichinger, sportreporter bij de Oostenrijkse openbare omroep. "Enkel als Rapid de groepsfase van de Champions League haalt, zie ik hem in Wenen blijven." "Fountas is een kleine aanvaller die een prima duo vormt met Ercan Kara, een grote spits die in de vorige Champions League-ronde het enige doelpunt maakte tegen Lokomotiv Zagreb (0-1)."

2. Coach speelde finale in Koning Boudewijnstadion

Bij AA Gent hebben ze net afscheid genomen van Laszlo Bölöni, niet meteen een geliefde coach bij de fans. Dietmar Kühbauer is dat wel bij Rapid Wien. De 49-jarige coach maakte in de jaren 90 furore bij de club als centrale middenvelder. Wolfgang Eichinger: "Een echte strijder die nooit opgaf. Daardoor schopte hij het ook tot in de Ploeg van de Eeuw. De status van Ernst Happel geniet Kühbauer nog niet, maar een Rapid-legende mag je hem gerust noemen." Kühbauer maakte ook de laatste Europese topcampagne van Rapid Wien mee. In 1996 schopte de club het tot in de finale van de Beker der Bekerwinnaars. Kühbauer - Didi voor de vrienden - was een van de 11 basispionnen in het vernieuwde Koning Boudewijnstadion tegen PSG. Rapid verloor in Brussel met 1-0.

Dietmar "Didi" Kühbauer schopte het tot het Team van de Eeuw, nu is hij coach van Rapid.

3. Het team van Club Brugge-legende Ernst Happel

Met Ernst Happel heeft Rapid Wien een legendarische Oostenrijkse speler en trainer voortgebracht. Als coach kent u hem misschien nog uit zijn periode bij Club Brugge. In de jaren 70 loodste Happel blauw-zwart naar 3 landstitels, een finale in de UEFA-cup (1976) en een finale in Europacup I (1978). In 1981 zou hij ook Standard aan de Belgische titel helpen. Tussendoor coachte Happel het Nederlandse elftal naar de 2e plaats op de Wereldbeker van 1978 in Argentinië.

Rapid-legende Ernst Happel als succesvol coach van Club Brugge in de jaren 70.

4. Landskampioen met Belgische spits in 2005

Ernst Happel is niet de enige Belgische link met Rapid Wien. Ook Boli Bolingoli en Axel Lawarée verdedigden in hun carrière de groen-witte kleuren. Die laatste won in 2005 de Oostenrijkse Bundesliga met Rapid. Lawarée - ex-aanvaller van Seraing, Standard en Moeskroen - maakte in dat seizoen 13 competitiedoelpunten. Daarmee bezorgde Lawarée Rapid de voorlaatste landstitel. In 2008 zou er nog een volgen: een 32e. Sindsdien staat de Oostenrijkse recordkampioen droog. De huidige nummer 1 in de Alpen heet Red Bull Salzburg.

Axel Lawarée (r) hielp Rapid Wien aan de Oostenrijkse landstitel.

5. De Rapid Viertelstunde: bijna Werelderfgoed

In onze competitie raakte Mazzu-time ingeburgerd. Onder coach Felice Mazzu prikte Charleroi steevast tegen in de slotminuten. In Oostenrijk is dat een handelsmerk van Rapid Wien. Bij thuiswedstrijden beginnen de supporters ritmisch te klappen in het slotkwartier. De "Rapid Viertelstunde" schopte het zelfs net niet tot Unesco Werelderfgoed. Wolfgang Eichinger: "Het geeft de spelers vleugels. Meer dan eens gaat het team nog op en over de tegenstander heen. Helaas voor de fans en voor de spelers voetbalt Rapid vanavond niet thuis, maar in Gent."

Een kwartier voor tijd beginnen de Rapid-fans met een ritmisch applaus.

Volg de wedstrijd vanaf 20.30u op sporza.be en Radio 1