Denis Odoi blijft langer bij Fulham: "Hij speelde belangrijke rol in promoties"

Denis Odoi ruilde in de zomer van 2016 Lokeren voor Fulham en de Engelse tweede klasse, The Championship. Meer dan vier jaar later is Odoi nog altijd een vaste waarde bij Fulham, ook in de Premier League.

"De club is verheugd om aan te kondigen dat Odoi zijn contract heeft verlengd", klinkt het. Odoi zette zijn handtekening onder een contract dat hem tot de zomer van 2022 aan Fulham bindt, met een optie op 1 jaar extra.

"Ik geniet van mijn leven bij Fulham, dus ik ben heel blij dat ik hier nog twee jaar extra kan blijven", zegt Odoi.

Tony Khan, vicevoorzitter en zoon van Fulham-eigenaar Shahid Khan, is ook tevreden. "Denis heeft een belangrijke rol gespeeld in beide promoties naar de Premier League. Hij is een wedstrijdbeest met veel inzet."