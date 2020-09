David Goffin valt na US Open uit de top 10 van de ATP-ranglijst

David Goffin is op de nieuwe wereldranglijst van de tiende naar de elfde plaats gezakt. Hij haalde net als de voorbije drie jaar de achtste finales op de US Open maar wordt voorbijgestoken door Roberto Bautista Agut.

De wissel tussen de Belg en de Spanjaard is de enige wijziging in de top tien. De Oostenrijker Dominic Thiem behaalde zondag in New York zijn eerste grandslamzege maar ziet dat niet vertaald in winst op de ranking.

De Oostenrijker blijft derde (met 9.125 punten) maar loopt wel flink in op de Serviër Novak Djokovic (10.860 punten) en Rafael Nadal (9.850 punten).

De Spanjaard was er niet bij op de US Open vanwege de coronapandemie. Djokovic werd dan weer uitgesloten in de achtste finale nadat hij een bal tegen een lijnrechter had geslagen.