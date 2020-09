Christophe Vandegoor: "Pogacar heeft het morele overwicht op Roglic"

De tweede rustdag was voor onze wielercommentator Christophe Vandegoor een ideaal moment om de gebeurtenissen in de Tour tot nu toe eens onder de loep te nemen. Hij zoekt een antwoord op 3 vragen: wat is er aan de hand met Egan Bernal? Is de hegemonie van Ineos voorbij? En hoe groot is het gevaar-Pogacar voor Roglic?

Wat is er aan de hand met Egan Bernal?

"Iedereen zoekt naar veklaringen. Er wordt geopperd dat hij overtraind is, maar dan stel ik me de vraag waarom dat niet op voorhand gezegd is. In het begin van het seizoen en ook tijdens de coronabreak postte hij op sociale media duizelingwekkende cijfers van zijn trainingen. Tochten van 200 à 300 km, van 7 à 8 uur op de fiets." "Je kunt er 2 dingen van denken: ofwel heeft Bernal gewoon het trainingsschema van Ineos-trainer Tim Kerrison gevolgd en dan was dat zeer zwaar. Ofwel heeft Bernal zijn voeten geveegd aan dat plan. Een andere verklaring zie ik niet." "Op Puy Mary zei Bernal dat hij zijn beste waarden verbrak. Ofwel heeft hij op dat moment gelogen om de concurrentie zand in de ogen te strooien, ofwel sprak hij de waarheid en heeft hij gisteren een inzinking zonder weerga gehad." "Bernal staat nu op 7 minuten en heeft nog twee keuzes: naar huis gaan, maar dat heeft geen zin, of proberen om nog iets te maken van zijn Tour door een rit te winnen. Ik verwacht morgen dan ook een aanval van Bernal."

Is de hegemonie van Ineos voorbij?

"Behalve die ene keer dat Chris Froome gevallen is, hebben zij sinds 2012 elke Tour gewonnen. Aan die overheersing komt nu in elk geval een einde, maar het is moeilijk om in de toekomst te kijken." "Bij Bernal werd meteen geroepen dat hij vertrokken was voor een keer of 5, maar daar komt nu sneller dan verwacht een einde aan." "Maar het budget van Ineos blijft wel torenhoog. Ze kunnen kopen wie ze willen en dat doen ze ook. Wie weet kopen ze binnen een aantal jaar wel - ik zeg maar wat - Pogacar. Dat zou niemand verbazen. En dan kunnen ze weer bouwen aan een hegemonie, tegen de Nederlanders."

Wie weet koopt Ineos binnen een aantal jaar wel Pogacar en dan kunnen ze weer bouwen aan een hegemonie." Christophe Vandegoor

Hoe groot is het gevaar-Pogacar voor Roglic?

"Met Pogacar is het hinken op verschillende gedachten. Hij is de enige die bergop nog geen seconde heeft toegegeven op Roglic. Hij heeft nog nergens moeten lossen en pakt overal seconden, zondag ook weer." "Jumbo-Visma wilde best nog wel eens een ritje winnen met Roglic, maar dat is niet gelukt. Pogacar heeft het morele overwicht, dat was duidelijk te zien aan de grimas van Roglic." "De finale van de rit van dinsdag leent zich niet echt voor de klassmentsmannen, maar woensdag wordt wel een scharnieretappe. Sowieso blijft deze week wel in het teken staan van de tijdrit zaterdag: 30 km vlak en dan 6 km omhoog op La Planche des Belles Filles." "Vergeet niet dat Pogacar op het Sloveens kampioenschap tijdrijden sneller was dan Roglic. De kopman van Jumbo-Visma is tot en met zaterdag zeker nog niet op zijn gemak." "Misschien moeten ze proberen om Pogacar morgen of overmorgen uit zijn kot te lokken, door Dumoulin of Kuss mee te sturen in een ontsnapping. Zo zou je Pogacar, die geen team heeft, in de val kunnen lokken. Maar ik herhaal: hij heeft nog nooit gelost. Dus hoe ga je dat doen? Roglic is nog niet op zijn gemak. Dat voel je aan alles."