Campenaerts: "Van Aert grootste kanshebber om regenboog van Dennis over te nemen"

De 28-jarige werelduurrecordhouder botste vandaag op een te sterke Filippo Ganna. Campenaerts was 18 seconden trager en werd tweede. De Belg blijft nu in Italië en reist door naar Imola voor het WK tijdrijden.

"Filippo Ganna heeft een fantastische tijdrit gereden", reageerde Campenaerts na de rit. "Eigenlijk moet ik het woord fenomenaal misschien wel in de mond nemen. Ik reed ook heel goed, maar wat de Italiaanse kampioen liet zien was toch wel een knap staaltje. Bekijk zijn gemiddelde eens. Iets meer dan 56 zelfs. Deze tijdrit was 10 kilometer tegen de limiet aan rijden. Je kon hier niet echt indelen."

Op het WK krijgen de renners een heel ander parcours voor de wielen. Wie is er daar de favoriet? "Ik blijf erbij dat Wout van Aert de grootste kanshebber is om de regenboogtrui van Rohan Dennis over te nemen. Kijk maar eens naar wat die man allemaal laat zien in de Tour de France. Hoe goed is die Wout van Aert wel niet?"

"Of ik mezelf een kans geef? Ik ga natuurlijk mijn uiterste best doen. Vandaag strand ik op 18 seconden van Ganna maar blijf ik wel Rohan Dennis voor. Wat betreft het WK? Schrijf maar op: Wout van Aert."