Boudeweel: "AA Gent is "lastpost" kwijt, dat kan schokeffect veroorzaken"

Het avontuur van Laszlo Bölöni in Gent heeft amper 25 dagen geduurd. "Nog geen maand, dat is heel snel", zegt Boudeweel. "Het record in België is evenwel 19 dagen. Maar als je een contract van 2 jaar hebt, dan is het toch zeer weinig."

"Dat Bölöni vliegt voor de belangrijke wedstrijd tegen Rapid Wien, geeft toch aan dat het paniek was in Gent. Het was een beetje de kroniek van een aangekondigd ontslag."

"Bölöni staat haaks op het DNA van Gent. Er werden tijdens de zomer 11 transfers gehaald binnen de stijl van Jess Thorup, die mooi, aanvallend voetbal predikte. Dat spelersmateriaal paste niet bij de voetbalvisie van Bölöni."

"Daarom was er vanaf de eerste wedstrijd geen relatie met de spelers en de fans. En tegen hen kan je het niet halen, dat is opnieuw gebleken. De resultaten bleven uit en de mayonaise pakte niet."