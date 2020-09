Alpecin-Fenix: "WorldTour schrikt ons niet af, maar geen sprake van fusie met CCC"

Wat zal er gebeuren met de WorldTour-licentie van CCC? Dat is wat Alpecin-Fenix bezighoudt. Het team van Mathieu van der Poel is niet geïnteresseerd in een fusie met een andere ploeg, maar denkt wel aan z'n eigen toekomst. "Het zou zuur zijn als die licentie via een kunstgreep naar een ploeg gaat die onder ons staat op de UCI-ranking", reageert teammanager Philip Roodhooft.

Het gerucht over de WorldTour-licentie van CCC kwam enkele dagen geleden ter sprake in onze Tour-uitzending, maar Alpecin-Fenix-ploegmanager Philip Roodhooft vertelt nu aan Sporza dat het bij geruchten zal blijven. "Er is alleszins geen concreet contact geweest met CCC. We zijn niet in onderhandeling", reageert hij. "We hebben wel enkele weken geleden aan de UCI gevraagd wat de consequentie zou zijn als er een WorldTour-team verdwijnt. In principe gaat de licentie dan terug naar de UCI en niet zomaar naar een ander team. Maar met een fusie zou de licentie wel in omloop blijven. Het huidige CCC is ook na een fusie ontstaan. Dus, over de WorldTour-licentie op zich zouden we kunnen nadenken, maar we staan niet open voor een fusie." "Alleen zou het voor ons wel vervelend zijn als de licentie via zo'n fusie naar een team gaat dat achter ons staat op de UCI-teamranking", gaat Roodhooft voort. "Dan krijg je wat er vorig jaar gebeurd is met Israel Start-Up Nation." "Sportief staan we er erg goed voor (Alpecin-Fenix staat 15e op de UCI-ranking, red.), maar je zou bijna het zekere voor het onzekere willen nemen. Maar goed, ook als we geïnteresseerd zouden zijn, zouden we op vlak van budget niet op de eerste rij staan van de geïnteresseerde ploegen."

"Een fusie is dus niet aan de orde", verduidelijkt Philip Roodhooft, "maar het houdt ons wel bezig wat er met die licentie zal gebeuren. Dat heeft een grote impact op ons." "En eerlijk, we krijgen er moeilijk zicht op. Niemand laat het achterste van zijn tong zien. Ik vrees dat we het dus zelf pas zullen weten als het al gebeurd is. Als de licentie door een kunstgreep in het peloton blijft, zouden we niet blij zijn."

Maar het WorldTour-verhaal schrikt Alpecin-Fenix dus niet af? "Neen", antwoordt de teammanager. "Al willen we niet in de val lopen van op een niveau te willen meedoen dat we budgettair niet aankunnen." "Onze huidige structuur werkt heel goed en bij de WorldTour horen meer verplichtingen en dus moet het budget ook structureel omhoog. Dat zouden we eerst met onze partners moeten bespreken."

Philip Roodhooft leidt samen met zijn broer Christophe het team Alpecin-Fenix.

"Geven olympische droom van Mathieu niet op, maar zouden Tour er niet voor opgeven"

WorldTour of niet, Alpecin-Fenix hoopt er volgend jaar wel bij te zijn in de Ronde van Frankrijk. Ook al komt dat niet helemaal uit met de olympische plannen van Mathieu van der Poel. Philip Roodhooft: "We hopen het te kunnen combineren. Stel dat er een uitnodiging komt van Tourorganisator ASO dan willen we die niet naast ons neerleggen voor die ene mountainbikewedstrijd op die ene dag. We willen de olympische droom van Mathieu niet opgeven, maar dat kunnen we niet maken naar onze sponsors toe." Van der Poel trekt volgende week niet naar het WK in Italië. Roodhooft vindt dat logisch. "Het is een druk seizoen en naar wat we horen is het parcours toch zeer lastig. Het zou anders zijn als dat op het einde van een bepaalde periode kwam, maar nu valt het midden in de voorbereiding op de klassiekers. Hij wil zijn kansen daar niet hypothekeren." "De kans om op dat WK te presteren is voor Mathieu niet groot genoeg om daar zijn voorbereiding voor om te gooien. Het programma zit al vol genoeg en het stopt niet want hij heeft ook nog ambities in de winter."