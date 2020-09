Allemand na knap debuutseizoen in WNBA: "Ik wil nog beter doen"

Julie Allemand heeft indruk gemaakt in haar eerste seizoen in de WNBA. Onze landgenote wist zich met haar team Indiana Fever niet te plaatsen voor de play-offs, maar blonk indivueel wel uit. "Ik wil nog meer progressie maken om een completere speelster te worden."

Julie Allemand scheert hoge toppen in de States. Onze landgenote debuteerde dit seizoen in de WNBA, de belangrijkste basketcompetitie voor vrouwen ter wereld, en deed het voortreffelijk. Haar team Indiana Fever greep dan wel naast een ticket voor de play-offs, Allemand ontpopte zich tot revelatie en behaalde knappe statistieken van gemiddeld 8,5 punten, 5,8 assists en 4,6 rebounds per match. Ze kwam ook in actie in elk van de 22 wedstrijden. Unieke cijfers, want sinds de oprichting van de WNBA in 1996 haalde nog nooit een rookie zo'n hoge statistieken. Logischerwijs is de 24-jarige Belgian Cat dan ook een van de drie genomineerden voor de trofee van Rookie van het Jaar.

"Niet gedacht dat het mentaal zo lastig zou zijn

"Ik ben fier op wat ik heb gerealiseerd in de Verenigde Staten. Maar ik wil nog meer progressie maken om een nog completere speelster te worden", vertelde de Allemand, die sinds maandag opnieuw thuis is.

"Ik mag tevreden terug naar huis keren want ik heb het gevoel dat ik iets heb neergezet", zegt Allemand. "Ik verwachtte dit helemaal niet. Ik vertrok om bij te leren en had geen specifieke doelen."

"We wilden gewoon de play-offs halen. Dat is dus een ontgoocheling. Toch mag ik fier zijn op wat ik heb gedaan, want het was op mentaal vlak echt zwaar. Ik had niet gedacht dat het zo lastig zou zijn."

"Ik weet waar ik nog progressie moet maken"