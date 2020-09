AA Gent zet Bölöni na 25 dagen aan de deur, De Decker neemt (voorlopig) over

Na amper vijf speeldagen heeft AA Gent al twee coaches versleten. Jess Thorup was na een competitiestart met 0 op 6 de zondebok, opvolger Laszlo Bölöni bleek een miscast van het bestuur. De komst van de Roemeen werd met veel scepsis onthaald, ook door de spelersgroep. Aanvaller Roman Jaremtsjoek gooide na de eerste (en enige) zege van het seizoen al de knuppel in het hoenderhok. "We spelen als een tweedeklasser", zei hij. De mayonaise bleek niet te pakken tussen de spelersgroep en Bölöni. Na de vierde nederlaag van het seizoen tegen Eupen grepen voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie opnieuw in. Na amper 25 dagen en 3 op 9 wordt Bölöni bedankt voor bewezen diensten. Aan de vooravond van de belangrijke wedstrijd tegen Rapid Wien in de voorrondes van de Champions League neemt T2 Wim De Decker het roer over. Hij krijgt de steun van Peter Balette, die sinds deze zomer technisch directeur was in Gent.

De Witte: "Wim De Decker krijgt unieke kans"

Voor De Decker is het niet zijn eerst avontuur als hoofdcoach. In 2016 loodste hij Antwerp na 13 jaar terug naar de hoogste klasse. Nu krijgt hij in Gent de kans om zich (voorlopig) te bewijzen. "Ik ben blij dat Wim de verantwoordelijkheid op zich wil nemen", zegt voorzitter Ivan De Witte. "Met Wim hebben we een jonge trainer die zich naar de toekomst nog kan bewijzen." "Wim kent de spelersgroep en heeft veel eigenschappen om het goed te doen. Hij krijgt nu een unieke kans om zich vlug op het hoogste niveau te bewijzen." AA Gent gaat dus niet (meteen) op zoek naar een andere hoofdcoach. "We zullen zien wat de toekomst brengt", zegt De Witte. "We willen geen tweede misstap maken. We gaan niet per definitie op zoek naar een nieuwe trainer."

Met Wim hebben we een jonge trainer die zich naar de toekomst nog kan bewijzen. Ivan De Witte, voorzitter AA Gent

De Decker: "Zo snel mogelijk rust brengen"

Wim De Decker ziet het als "een enorme uitdaging" om AA Gent te leiden. "Het is een pluspunt dat ik hier al enkele maanden rondloop. Ik ken de groep vrij goed", zegt hij. "Het is nu de taak om zo snel mogelijk rust te brengen. Duidelijkheid moet het sleutelwoord worden, want de spelersgroep heeft de voorbije maanden toch al wat meegemaakt." "We zijn zeker goed gewapend om er iets moois van te maken. Er zit veel kwaliteit in de spelersgroep, daar twijfelt niemand aan. We hebben een duidelijk plan."

Duidelijkheid moet het sleutelwoord worden, want de spelersgroep heeft de voorbije maanden toch al wat meegemaakt. Wim De Decker