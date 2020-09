Van Aert nekt Bernal op slotklim: "Een Kempenaar rijdt de Colombianen naar huis"

Wat een werk was dat. Wout van Aert nam na een knappe beurt van Robert Gesink over op kop van het peloton en het tempo ging enorm de hoogte in. Van Aert, met de gele brigade achter zich, deed zowaar Nairo Quintana lossen, iets later volgde zelfs Egan Bernal.

Op 8.8 kilometer van de top zette Van Aert zich opzij, George Bennett pakte over. Nadien zakte Van Aert weer wat weg en zette hij zich in het wiel van... Bernal, ver in de achtergrond. Uiteindelijk kwam Bernal - samen met Van Aert - binnen op meer dan 7 minuten.