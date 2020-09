Van Aert: "Ik ontdek mezelf, misschien kan ik op kleine rittenkoersen mikken"

"Gaf een mentale boost toen ik het in mijn oortjes hoorde"

Was Van Aert op de hoogte van alle (Colombiaanse) schade die hij verrichtte? "Als je dat in je oortjes hoort, geeft dat wel een mentale boost. Ik kon het steile stuk nog overleven en toen het wat vlakker werd, deed ik mijn laatste beurt. Nadien zag ik ook dat Bernal een echte off-day had. Ik zat de laatste kilometers bij hem, het leek op een hongerklop, het was abnormaal."

"Het was verrassend voor ons dat er maar een kopgroep van 8 man wegreed. Toen veranderden we het plan en wilden we toch nog voor de ritzege gaan. Roglic voelt zich heel goed. Het is jammer dat hij naast de zege grijpt, maar hij heeft zichzelf niets te verwijten. We zijn weer een stap dichter bij het einddoel."

"Robert (Gesink, red.) hield het heel lang vol en zorgde ervoor dat we in de vallei allemaal nog konden bijtanken. Ik denk dat we ons overwicht weer getoond hebben", reageert Van Aert na zijn topprestatie bij Sporza.

Me richten op een klassement in kleinere rittenkoersen? Misschien wel. Daar hebben we voorlopig nog niet over nagedacht. Misschien is het iets voor de toekomst.

"Ik ontdek mezelf op dit vlak dit jaar"

Was het de bedoeling om zo ver door te gaan op de slotklim? "We spreken altijd de volgorde af. Grøndahl Jansen en Martin zijn de mannen voor het vlakke. Dan is Gesink aan de beurt en dan ik. Op de slotklim moesten we niemand terughalen, dus konden we een tempo rijden dat ik zo lang mogelijk kon volhouden, maar waar iedereen wel zou afzien."

Van Aert reed de rit nog uit in het zog van Bernal. Kostte dat nog moeite? "De Tour is nog altijd de grootste koers ter wereld en als je op 7 minuten binnenkomt, moet je nog altijd heel hard fietsen. Het is geen kinderspel natuurlijk."

De ritwinst met bijhorende bonificatieseconden was voor Pogacar. "Roglic is supersterk, we hebben er 100% vertrouwen in. Maar Pogacar blijkt wel de grootste concurrent te worden, al was hij dat al. Maar we staan nog steeds 40 seconden voor, beter dat dan omgekeerd."

Met deze klimmersbenen kan Van Aert misschien wel mikken op een klassement in kleinere rittenkoersen? "Misschien wel. Daar hebben we voorlopig nog niet over nagedacht. Ik ontdek mezelf dit jaar wel een beetje op dat vlak. Misschien is het iets voor de toekomst."

In tegenstelling tot eerdere ritten was er vandaag geen publiek op de slotklim. "Dat deed wel deugd. Gisteren en de afgelopen bergritten was het echt overdreven. Gisteren in Lyon was het zelfs zonder corona een grote schande. Zo'n smalle wegen, er zou maar eens een valpartij moeten zijn. Maar blij te zien dat er vandaag maatregelen getroffen werden."