Sam Bennett: "Rekensommetjes voor het groen? Dat doen de benen wel"

Dankzij zijn 4e plaats in de daguitslag kruipt Peter Sagan weer wat dichter bij Sam Bennett in het puntenklassement, maar de Ier blijft optimistisch.

"Het was een goeie dag", zegt de sprinter van Deceuninck-Quick Step vandaag over de etappe van zaterdag. "Ik voelde me vrij sterk."

"We hadden vooral pech dat CCC Bora-Hansgrohe hielp. We konden niet veel meer doen dan wat we gedaan hebben. We hebben ons verlies beperkt, mijn benen zijn goed en het vertrouwen is in orde."

De strijd voor het groen maakt de ritten nog wat boeiender. "Ik denk dat de klassementsmannen niet zo blij zijn, want het is nooit rustig. Maar ik houd van het gevecht. Ik amuseer me."

"Of de ploeg en ik al een rekening gemaakt hebben? Dat doen de benen wel. Momenteel oogt alles goed, maar het kan snel veranderen."

De komende dagen moet Bennett heel veel cols overleven. "De tijdslimiet? Met de benen van gisteren wordt dat geen probleem, met de benen van vrijdag heb ik een groot probleem."