Remco Evenepoel: "Ik baseer de keuze van mijn grote ronde op de tijdritkilometers"

Wuyts: "Ik word chagrijnig als ik vertel over tijdritten van 75 kilometer"

De Ronde van Frankrijk kent de laatste jaren steeds minder en minder tijdritkilometers. Dat kwam de Franse Tour-kandidaten telkens goed uit, evenwel zonder succes. De aanstormende jeugd en potentiële Tour-winnaars lusten wel een tijdritje, met onder anderen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel.

"Ik word chagrijnig als ik uit de oude doos put en vertel over tijdritten van 75 kilometer", zegt Michel Wuyts. "Daar is voor mij plaats voor. Al weet ik dat het niet sexy is en minder kijkers haalt."

Op het schermpje zien we de glimlach van Remco Evenepoel. "Het is ook een pleidooi voor hem", gaat Wuyts voort. "Het is inderdaad een ploegsport, zie maar hoe Jumbo-Visma dat oppakt. Daar is de ploeg zelfs sterker dan de kopman. Maar je moet je ook individueel kunnen onderscheiden."

Evenepoel kan niet anders dan akkoord gaan met de stelling van Wuyts. "Ik heb vooraf al een idee over de grote rondes. We wachten het parcours af, we kijken waar de meeste tijdritkilometers zijn en daarop zal ik mijn grote ronde baseren en er een keuze in maken."

"Als je weet dat je bergritten kan overleven zonder te zot te doen en dat je daarna kan uitpakken in de tijdrit. Zo heeft Roglic, in mijn ogen, vorig jaar de Vuelta gewonnen."