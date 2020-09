Ploegleider: "Ik denk dat Wout liever Roubaix wint dan de Ronde van Zwitserland"

Wout van Aert nam de eerste kilometers van de Grand Colombier voor zijn rekening. En hoe?! Het vat van de superdomistique leek maar niet leeg te geraken. Pas op 8,8 kilometer van de top moest Van Aert zich op de kant zetten.

"Als Wout op deze klim Egan Bernal en Nairo Quintana op achterstand rijdt, dan weet je wel hoe goed hij is", glimlachte ploegleider Grischa Niermann gisteren aan de aankomst.

Is Van Aert in de toekomst dan ook een man voor de etappekoersen? "Met dit niveau zal hij heel veel aankunnen. Maar hij moet nog altijd het type blijven dat hij is, een explosieve renner."

"Maar als je als sprinter en klassieke renner zo goed kunt klimmen en je hebt een goeie tijdrit, dan kun je ook kortere rittenkoersen winnen."

"Maar ik denk dat Wout liever de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wint dan de Ronde van Zwitserland."