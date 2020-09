Ontketende Denver Nuggets dwingen 7e wedstrijd af tegen LA Clippers

De LA Clippers zijn samen met stadsrivaal LA Lakers de topfavoriet voor de de NBA-titel, maar écht overtuigen konden de Clippers deze play-offs nog niet. Nog nooit in de geschiedenis konden de LA Clippers zich plaatsen voor de Conference Finals en ook nu speelt het team weer met vuur.

De Clippers hadden in hun serie tegen Denver een 3-1-voorsprong, maar verloren zondag voor de 2e keer op rij en zo komt er dus een beslissende 7e wedstrijd.

Nochtans hadden Kawhi Leonard en co in de 6e match de controle, maar in de 2e helft zakte het team als een pudding in elkaar. Onder impuls van een onstopbare Nikola Jokic maakten de Denver Nuggets een achterstand van 19 punten goed, om uiteindelijk nog met ruim verschil te winnen: 111-98. De score van de 2e helft sprak boekdelen: 64-35 in het voordeel van de Nuggets.

Jokic was de topschutter met 34 punten en plukte ook 14 rebounds. Bij de Clippers was het duo George-Leonard samen goed voor 53 punten, maar ook de twee supersterren van LA lieten het afweten in de 2e helft. Game 7 is overmorgen, de winnaar neemt het op tegen de LA Lakers.