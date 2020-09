Niels Albert: "Ik zou heel graag de Ronde, Roubaix en de Tour gereden hebben"

"De cross is heel lang het kleine broertje van de weg geweest, maar nu doen toch een pak toppers mee op wereldniveau", zei Niels Albert gisteren in Vive le Vélo.



De tweevoudige wereldkampioen, 34 jaar, stopte in 2014 met profsport door hartproblemen. Mocht hij nu pakweg 23 jaar zijn, zou hij dan veldrijder of wegrenner zijn?

"Het hangt af van waar je hart ligt. Maar de cross is zo geëvolueerd dat ploegen ook in de weg geïnteresseerd zijn. Dat was in mijn tijdperk niet het geval. Er zijn niet veel kleine crossploegen meer."

Albert kon zich nooit volledig uitleven op de weg zoals Van Aert en Van der Poel dat nu wel kunnen doen. De ploeg van de broers Roodhooft, die nu Van der Poel onder contract hebben en destijds Albert, focuste vroeger vrijwel hoofdzakelijk op het veld.

"Mocht ik nu nog in die ploeg zitten, dan zou ik ook kansen gekregen hebben om die grote koersen te rijden. En die kans zou ik met beide handen gegrepen hebben."

"Ik zou heel graag deelgenomen hebben aan de Ronde, Roubaix en de Tour, maar die kans heb ik nooit gekregen. C'est la vie, zeker?"

"Ik ben te vroeg moeten stoppen, maar ik kijk niet met een slecht gevoel terug. Ik heb het maximum uit mijn carrière gehaald."