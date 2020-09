Marianne Vos graait de dagzege mee in Giro Rosa op loodzware slotmuur

Onderweg naar Asisi kregen de vrouwen 142 kilometer voor de kiezen. Er moest onderweg wat geklommen worden, maar het zwaartepunt van de etappe lag wel in de finale, want de finish lag bovenaan een steile muur in Asisi.

Een late uitvalspoging van Annemiek van Vleuten werd tenietgedaan door het peloton, dat in groep de korte maar bijzonder nijdige slotklim aansneed. Op de stroken met een maximale hellingsgraad van 15% bleven al snel alleen de allersterksten over.

Het was uiteindelijk Marianne Vos die nog over de meeste krachten bleek te beschikken. De Nederlandse bolde met een kleine voorsprong over de streep, voor Cecilie Ludwig en Elisa Longo Borghini. Annemiek van Vleuten, 5e vandaag, behoudt haar leiderstrui.