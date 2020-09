LeBron James helpt LA Lakers aan eerste conferencefinale in 10 jaar

De LA Lakers spelen de finale in de western conference in de NBA. Ze klopten gisterenavond de Houston Rockets voor de vierde keer in de halve finales. Het werd 119-96. De 35-jarige LeBron James was goed voor 29 punten, 11 rebounds en 7 assists. "Daarom ben ik naar hier gekomen, om deze club weer te brengen waar ze thuishoort."