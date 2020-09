In het spoor van Frederik Van Lierde: "Nu komt er tijd vrij voor mijn gezin"

"De beslissing om te stoppen viel al in 2017. Ik wilde vooral stoppen op een moment dat ik nog goed bezig ben om te vermijden dat ik dat jaar te veel doe. Je moet ergens een lijn trekken, ook voor mijn gezin is dat duidelijk. "

Van Lierde: "Als ik nog wil presteren vandaag, is het niet de bedoeling dat ik al sta te bleiten voor de start. Dat is niet goed, hé."

Het gezin Van Lierde (Frederik is getrouwd en heeft 2 kinderen) moet al vroeg uit de veren op papa's laatste wedstrijddag. Om 5.30u zit iedereen aan de ontbijttafel. Maar emotioneel? Neen, dat is de triatleet nog niet.

VIDEO: aan de ontbijttafel met Frederik Van Lierde

"Wat ik het minst zal missen? Het zwembad. Fietsen en lopen zijn leuk qua tijdsbesteding, want dan kan je rondkijken tijdens je inspanning. Bij het zwemmen kijk je alleen maar naar de zwarte lijn in het zwembad. Dat is niet meer voor direct."

Als je er het palmares van Frederik Van Lierde op naslaat, zie je elk jaar zeges over de hele wereld, van Lanzarote tot Mexico. Maar de IronMan van Hawaï in 2013 gaf zijn hele carrière glans. Van Lierde werd in 2013 verkozen tot Sportman van het Jaar.



"Hawaï winnen in onze sport is het belangrijkste. Daarna is het nooit meer hetzelfde. Voor mij staat dat gelijk aan olympisch goud."

Volgens zijn coach Luc Van Lierde zat er echter nog veel meer in: "Frederik had zeker het potentieel om Hawaï nog eens te winnen. Maar de jaren na zijn zege kende hij vooral pech. Ofwel omdat de bevoorrading van de organisatie niet klaar was, of door een straftijd die hij niet verdiende."

"Weet dat er maar 5 nationaliteiten gewonnen hebben in Hawaï: Amerikanen, Canadezen, Duitsers, Australiërs en... 2 Belgen."