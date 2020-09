Gantoise, Leopold, Leuven en Orée staan op kop na de tweede speeldag

Waterloo Ducks zag in laatste instantie zijn wedstrijd tegen Braxgata uitgesteld door een coronabesmetting bij een Braxgata-speler.

Volgens het protocol van de Belgische Hockeyfederatie is de wedstrijd van volgende zondag van Braxgata tegen Herakles ook uitgesteld.

Gent, dat vrijdagavond nog overtuigend won in Luik (1-11), kwam 2-0 achter tegen Dragons na treffers van Cédric Charlier en Lucas Martinez, maar kon toch terugkeren via Alexandre de Pauw en Emile Esquelin. Antoine Kina en Etienne Tynevez deden de wedstrijd in de laatste 3 minuten kantelen in het voordeel van de Gentenaars.

Leopold bevestigde zijn sterke start van de eerste speeldag. Tom Boon en Max Plennevaux, ieder goed voor twee doelpunten, zorgden voor een 0-4-overwinning tegen de buren van Racing Brussel.

Leuven, dat vrijdag met 1-3 won van Dragons, had geen problemen met Namen (2-5). De laatste ploeg die geen punten verbraste tijdens de twee speeldagen, Orée, won met 1-2 van Herakles.

Na het viertal met 6 punten komt Daring, dat Old Club met 2-0 versloeg. Darin telt 2 punten minder in de stand. Racing en Waterloo Ducks (een wedstrijd minder) hebben 3 punten.

Drie teams hebben 1 punt: Braxgata (een wedstrijd minder) en Antwerp en Beerschot, die zondag gelijkspeelden (2-2). Herakles, Dragons, Namen en Old Club hebben nog geen punten kunnen pakken.

De derde speeldag is volgend weekend. Leopold-Waterloo Ducks en Gantoise-Racing zijn de toppers op de agenda.