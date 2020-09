Egan Bernal na de Grand Colombier: "Ik heb de benen niet en de rest is sterker"

"Eerlijk: het ging al op de eerste klim niet goed met mij", was Egan Bernal eerlijk na de finish. "Ik moest daar al bijna lossen en zag er al af."

Bernal kraakte uiteindelijk op de 3e en laatste col. "Ik vertelde mijn ploegmaats dat ik à bloc zat. Ik probeerde te vechten tot de finale en deed mijn best. Maar ik wist dat ik zou moeten afhaken op de slotklim."

"Ik heb mijn best gedaan voor mezelf en voor de ploeg. Maar er zijn andere renners sterker dan ik en dat moet ik aanvaarden."

"Wat er aan de hand was? Ik voelde me leeg en had geen kracht. Er zijn geen excuses. Ik heb de benen niet, zij zijn sterker."

Voelde Bernal de bui de voorbije dagen al hangen? "Niet echt, want ik voelde me goed, ook gisteren. Ik weet niet wat er vandaag gebeurd is."

"Dat is het leven, dat is de wielersport. Je kunt niet elke koers winnen. Wat nu? De Tour winnen is onmogelijk. Ik wil nu wat rusten en dan zien we wel."