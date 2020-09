De troefkaarten: Tadej Pogacar als nieuwkomer na de Ronde van de Ain

In de Ronde van de Ain (7-9 augustus) werden de huidige waardeverhoudingen in deze Tour al duidelijk geïllustreerd: Jumbo-Visma domineerde, Primoz Roglic speelde met de tegenstand.



De slotdag van die driedaagse Franse rittenkoers had een zeer hoog Tour-gehalte. De finale was toen een blauwdruk van wat de renners vandaag te wachten staat: de Montée de la Selle de Fromentel, de Col de la Biche en de Grand Colombier.



Primoz Roglic zette op de col buiten categorie zijn eindzege in de verf met een tweede ritzege. De Sloveen had op de top een bonus van 4 seconden op Egan Bernal, 6 seconden op Nairo Quintana, 8 seconden op Guillaume Martin en 16 seconden op Richie Porte.



Onze favorieten voor vandaag zijn we dan ook niet te ver gaan zoeken. Primoz Roglic staat met stip op één en ook al vielen de Colombianen vrijdag op de Pas de Peyrol (min of meer) door de mand, Egan Bernal en Nairo Quintana schrijven we nog zeker niet af.



Richie Porte was vrijdag dan weer ietwat verrassend de dichtste belager van de top 2 in het klassement en is onze joker. Guillaume Martin kreeg twee dagen geleden een tik en sneuvelt uit de shortlist.



Het Ain-clubje krijgt vandaag dus een nieuwe klasgenoot en het is een straffe leerling: Tadej Pogacar was er in augustus niet bij (hij reed dat weekend Milaan-Sanremo), maar het zondagskind kan zich vandaag tot primus van de klas kronen.