Bob Jungels excuseert zich na val (en opgave) Higuita: "Absoluut mijn fout"

Jungels: "Het was absoluut mijn fout"

"We streden om een plek in de ontsnapping en ik reed op kop. Op een bepaald moment wou ik opzij gaan en de kop aan Higuita overlaten, maar ik zag niet dat hij aan mijn rechterzijde zat", zegt Bob Jungels na de loodzware etappe.

"Zulke valpartijen zijn altijd ongelukkig, maar ze zijn een onderdeel van de sport. Andere renners vertelden me nog nadien dat hij op het moment dat we botsten ook achterom keek."

"Ik ging naar rechts na een aanval en zag hem gewoon niet. Het spijt me dat hij uit de wedstrijd moest stappen na de valpartij. Nadien sprak ik nog met zijn ploegmaats. Ik wist niet of ik in de fout ging of niet. Ik heb me wel geëxcuseerd bij Uran en Keukeleire. Alleen kan ik er nu niets meer aan doen."

Jungels zelf kwam ook nog ten val op weg naar de Grand Colombier. Hij werd aangereden door een ziekenwagen. "De ziekenwagen kwam langs achteren en reed me aan. Het was ongelukkig, ik was net op de verkeerde plek op het verkeerde moment", aldus Jungels in een reactie aan de pers.

Op Twitter betuigt hij nogmaals zijn spijt aan Higuita en zijn team en trekt hij het boetekleed aan. "Het was niet mijn bedoeling om hem ten val te brengen. Het is absoluut mijn fout en ik hoop dat hij oke is", klinkt het.