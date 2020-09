Toptransfer in het vrouwenvoetbal: Tottenham strikt Alex Morgan

Bij Tottenham wrijven ze zich in de handen, want met Alex Morgan hebben ze misschien wel dé toptranfser van het seizoen beet. De Amerikaanse superster komt voor het eerst in haar carrière naar Engeland. Ze tekende er een contract voor 1 seizoen.

Morgan krijgt bij Tottenham haar vertrouwde rugnummer 13. Engeland wordt zo haar tweede Europese passage. In 2017 kwam ze nog een paar maanden uit voor het Franse Lyon. Ze won er meteen de landstitel en de Champions League. Nadien keerde ze weer terug naar Orlando Pride.

Ook met de Amerikaanse nationale ploeg boekte ze al veel successen. Vorig jaar nog, versloeg ze Nederland nog in de WK-finale. In 2012 pakte ze olympisch goud.

Morgan verwelkomde in mei dit jaar ook haar dochtertje, Charlie. "2020 is het jaar van de onverwachte dingen. Het volgende: de eerste stempel op Charlie's paspoort", klinkt het op een eerste reactie op Twitter.