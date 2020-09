Seizoen van Mollema is voorbij na operatie aan pols: "Ontzettend zuur"

Bauke Mollema kwam gisteren ten val in de zware etappe richting de Puy Mary. Hij belandde in de gracht en moest opgeven. Hi liep een complexe breuk in zijn linkerpols op en werd gisterenavond meteen geopereerd.

Volgens Trek-Segafredo verliep de operatie "technisch perfect". "Zowel de chirurg als de teamdokter waren heel tevreden over het resultaat. Bauke mag vandaag naar huis om te herstellen. We voorspellen dat hij zes weken moet revalideren en verwachten niet dat hij dit seizoen nog zal rijden", aldus de ploeg.

"Het is ontzettend balen. In twee seconden ligt voor mij de Tour en de rest van het seizoen in duigen", vertelde de renner van Trek-Segafredo zaterdag, kort voordat hij het ziekenhuis in Clermont-Ferrand mocht verlaten, bij de NOS.

"Voor me reden twee ploeggenoten van Arkéa tegen elkaar. Ik probeerde eromheen te rijden, maar vloog de bocht uit en sloeg over de kop. Ik hoopte dat de bosjes waar ik in reed mijn val zouden opvangen, maar eronder lagen stenen. Het is ontzettend zuur. Ik heb me weleens beter gevoeld."



Mollema hoopte eerst nog op de Vuelta, maar trekt daar nu een streep door. "Ik dacht: die is over een week of vijf, misschien red ik dat. Maar toen ik erachter kwam dat er meer botjes gebroken waren, wist ik dat het lastig wordt. Het zijn botjes die goed moeten herstellen. Als je er over een paar weken weer op valt, is de schade veel groter."

"Het is al zo'n gek seizoen, met corona. Dan mag ik eindelijk koersen, voel ik me goed en kijk weer vooruit naar wedstrijden waar ik goed voor de dag kan komen, en dan gebeurt dit."