Seizoen van Mollema is voorbij: 6 weken revalidatie na operatie aan pols

Bauke Mollema kwam gisteren ten val in de zware etappe richting de Puy Mary. Hij belandde in de gracht en moest opgeven. Hi liep een complexe breuk in zijn linkerpols op en werd gisterenavond meteen geopereerd.

Volgens Trek-Segafredo verliep de operatie "technisch perfect". "Zowel de chirurg als de teamdokter waren heel tevreden over het resultaat. Bauke mag vandaag naar huis om te herstellen. We voorspellen dat hij zes weken moet revalideren en verwachten niet dat hij dit seizoen nog zal rijden", aldus de ploeg.