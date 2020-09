Ploegleider Rik Van Slycke: "Sam Bennett zag er bij het ontbijt hersteld uit"

De tocht van 4.400 hoogtemeters kroop gisteren in de kleren bij Sam Bennett. De groene trui vocht met een groot mes op de cols en de slotklim was een ware martelgang. Met de steun van zijn ploegmaats bracht Bennett de calvarietocht tot een goed einde.

"Hij had niet echt zijn dagje", blikte ploegleider Rik Van Slycke vanochtend terug. "Maar we hebben hem gisteren de raad gegeven dat hij tijd zat had en dat we zeker binnen tijd zouden aankomen."

"Vanmorgen was hij vrij goed aan het ontbijt. Hij lijkt hersteld. We wachten nu af hoe hij zich voelt op de fiets en dan maken we ons plan om de etappe te animeren met ritwinst als doel."

"Is het niet met Sam, dan hebben we nog ijzers in het vuur. We hebben mogelijkheden zat en we hopen dat hij hersteld is. Vanmorgen zag hij er wel oké uit."

"Het groen is voor een sprinter een van de mooiste truien. Hij bezit die nu en vindt zelf de motivatie om dat zo te houden. Ook de Ierse geschiedenis, met Sean Kelly in 1989 als laatste winnaar, geeft hem zeker een boost."