Merlier na 1e WorldTour-zege: "Blij om te winnen na af te zien in de bergen"

Merlier: "Laatste dagen echt afgezien"

De zesde rit was de laatste kans voor de sprinters in de Tirreno. Een kans die Tim Merlier met beide handen greep. De Belgische kampioen sprong weg uit het wiel van Fernando Gaviria en duldde geen enkel wiel meer voor het zijne.

Merlier kwam tijdens de eerste rit hard ten val, maar sprintte daags nadien nog naar een 5e plek. Nadien volgden zware dagen in de bergen. "De laatste dagen heb ik echt afgezien in de bergen, het was niet makkelijk", zegt Merlier na zijn zege. "Maar vandaag was de laatste kans op de zege en ik ben blij dat ik ook kon winnen."

"Volgens de sportdirecteur moest ik van ver aangaan vandaag, en dat deed ik ook. Het team gaf me een perfecte lead-out, ik kon me uit de wind zetten en kon het uiteindelijk afmaken."

Merlier gaf ook nog een boodschap mee aan het thuisfront en de fans. "Allemaal bedankt voor de steun de laatste dagen. Ik ben blij dat ik in mijn nationale trui nog eens kon winnen voor jullie", aldus Belgisch kampioen Tim Merlier.