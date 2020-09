Maguire behoudt kapiteinsband bij Manchester United ondanks veroordeling

Eind augustus raakte Harry Maguire in opspraak tijdens zijn vakantie op het Griekse eiland Mykonos. De Britse voetballer belandde er 2 dagen in de cel na een uit de hand gelopen avondje uit. De Griekse rechtbank achtte hem schuldig aan zware mishandeling, verzet bij zijn arrestatie en poging tot omkoping.

De Engelse international ontsnapte aan een gevangenisstraf van 21 maanden en 10 dagen, omdat hij nog geen strafblad had. Zelf ontkende Maguire alles en ging hij in beroep.

Op een plek in de Engelse selectie kon Maguire niet rekenen. Coach Ole Gunnar Solsksjaer ontvangt hem wel met open armen. De Noor benoemde de verdediger weer tot aanvoerder van Manchester United. "Wat er in Griekenland gebeurd is, laten we aan hem en zijn advocaten. Voor mij blijft hij een topkerel. Hij heeft altijd een positieve en juiste instelling."

"Hij heeft een moeilijke zomer gehad en ik heb hem wat extra dagen vrij gegeven, maar hij is uitstekend met de kwestie omgegaan en wij zijn hier om hem te steunen," zegt Solskjaer.