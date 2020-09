Licht aan de horizon: PSG kan weer rekenen op Neymar, Navas en Di Maria

Het coronavirus houdt PSG stevig in de tang. Coach Thomas Tuchel miste de voorbije weken maar liefst zeven sleutelspelers, onder wie Neymar, Kylian Mbappé, Keylor Navas en Angel Di Maria.

Dat betaalde de Franse landskampioen duur in de openingsmatch tegen nieuwkomer Lens. De 0-1-nederlaag was een nieuwe opdoffer na de verloren Champions League-finale tegen Bayern München.

Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Neymar is genezen van het coronavirus en sluit weer aan bij de groep. Ook Keylor Navas, Angel Di Maria en Leandro Paredes zijn weer kerngezond. Geen moment te vroeg, want morgen ontvangt PSG al Olympique Marseille.