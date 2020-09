KV Mechelen valt uit de lucht bij arrestatie voorzitter: "We zijn verbaasd"

De nederlaag van KV Mechelen tegen KV Oostende was niet het enige slechte nieuws van de dag. Tijdens de wedstrijd vernam de club dat voorzitter Dieter Penninckx was opgepakt.

Tot voor kort was Penninckx CEO van modegroep FNG. In augustus werd hij in verdenking gesteld voor fraude en manipulatie van de beurskoers van zijn bedrijf. Penninckx werd toen onder voorwaarden vrijgelaten, maar zou nu zijn voorwaarden hebben geschonden.

"We zijn verbaasd en wachten op meer informatie", zegt CEO Frank Lagast. "De zaak van FNG staat los van de werking van KVM, maar gezien hij hoofdaandeelhouder is, zullen we dit met de rest van de directie bespreken als we meer info hebben.”

“Zowel financieel als operationeel heeft dit nieuws dus geen impact op de club. Of we dit zullen bespreken? Uiteraard, maar we moeten dit even laten bezinken tot we meer weten. Op menselijk vlak leef ik mee met de familie Penninckx, want dit zijn voor hen zeer harde tijden.”