Kleppers als Thiem, Zverev en Williams moeten verstek laten gaan voor Rome

Voor de twee finalisten bij de mannen komt het toernooi, dat maandag van start gaat, te vroeg. Op zondag moet de finale van de US Open nog gespeeld worden in New York, waarna een lange verplaatsing nodig zou geweest zijn tot in de Italiaanse hoofdstad.

De 38-jarige Serena Williams heeft te veel last van haar achillespees, waarvoor ze ook al verzorgd werd in de halve finales tijdens haar verloren wedstrijd tegen Viktoria Azarenka.

"Met grote spijt moet ik me terugtrekken uit het toernooi van Rome door een probleem aan mijn achillespees. Ik voel me vereerd door de constante steun die ik ontvang van mijn fans in Rome en ik hoop dat ik snel kan terugkeren", laat Williams weten. Ook Bianca Andreescu past: zij sukkelt met een knieblessure.

Wie er wel bij zal zijn in Rome is titelverdediger en negenvoudig winnaar, Rafael Nadal. Voor de Spanjaard wordt het zijn eerste toernooi sinds de coronabreak.