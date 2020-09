Kijk morgen naar de Antwerp Port Epic: "Kasseien en grindwegen volgen elkaar op"

Vorig jaar ging Aimé De Gendt (Wanty-Gobert) met de bloemen lopen in Antwerpen. Dat was zijn eerste zege bij de profs. Morgen zoeken we naar een opvolger. De wedstrijd behoort dit jaar tot de Bingoal Cycling Cup en de start van deze derde editie wordt gegeven aan het Schengenplein, op het Eilandje in Antwerpen.

"Wij werken dit jaar andermaal onze traditionele lussen af doorheen Stabroek, Berendrecht, Zandvliet en Hoevenen af", vertelt organisator Ben Simons. "De kasseistroken en grindwegen volgen elkaar doorheen deze tocht in een hoog tempo op. In totaal krijgen de renners ruim 68 km met obstakels voor de wielen geschoven, met net iets meer onverharde wegen dan kasseien."



De organisatoren wisten met Lotto Soudal en Trek-Segafredo twee WorldTeams aan te trekken. Er wordt verwacht dat er opnieuw gesprint zal worden om de zege na een dagje stof happen.