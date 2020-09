Dylan van Baarle (Ineos): "Stil aan tafel? Ja, want ik zat er alleen"

Of het gisterenavond stil was aan de eettafel, wilde onze reporter vandaag bij de start weten van Dylan van Baarle. "Ja, want ik zat alleen aan tafel. Er werd niet veel gepraat", glimlachte de Nederlander.

"We hebben er gisteren alles aan gedaan om er een zware etappe van te maken. Iedereen voelde zich de hele dag goed, maar natuurlijk zijn we nu teleurgesteld dat Egan tijd verloren heeft."

"We mogen tevreden zijn over zijn prestatie, maar het niveau is momenteel gewoon superhoog. Egan trapte het vermogen dat hij wilde trappen, maar er waren andere mannen beter."

"De Tour duurt nog een week en we zijn zeker nog niet verslagen. We hadden natuurlijk graag een minuut voorsprong in plaats van achterstand gehad, maar de langere beklimmingen en de hoogte in de komende ritten zouden Egan beter moeten liggen."

"Hij moet zijn hoofd zeker niet buigen. Aan zijn benen zal het niet liggen."