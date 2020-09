De Mercedes-bolides staan zondag op de eerste startrij in Mugello

Het circuit van Mugello is het testcircuit van Ferrari en was nog nooit eerder het decor voor een F1-wedstrijd. De Italiaanse renstal rijdt dit weekend zijn 1000e GP in de Formule 1 dus op vertrouwd terrein, al zal dat gebeuren in een crisissfeertje. Het draait immers vierkant bij Ferrari, al kon Charles Leclerc zijn bolide in de kwalificaties wel naar de 5e chrono loodsen.

Geen verrassing op de eerste startrij: daar staan morgen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Op rij twee staan de Red Bulls van Max Verstappen en Alexander Albon. Charles Leclerc krijgt Racing Point-rijder Sergio Perez naast zich op de 3e rij.

Pierre Gasly, vorig weekend de verrassende winnaar op het circuit van Monza, zette in zijn AlphaTauri de 16e chrono neer.