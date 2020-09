Daniel Martinez won gisteren rit 13 in de Tour. Feest in Colombia, letterlijk dan. Want de Colombiaanse commentator ging helemaal los bij de zege van zijn landgenoot. "Hoe gek ben je, Dani? Ik word ook helemaal gek", riep hij vanuit zijn living. En die andere Daniel (Oss), van Bora-Hansgrohe, zong tijdens de rit doodleuk "happy birthday" naar een toeschouwer.