Celtics wippen titelverdediger Toronto op weg naar conferencefinale

De hele wedstrijd door streden Boston en Toronto op het scherp van de snee, maar de uittredende kampioen moest het onderspit delven. Bij de Celtics deelde de 22-jarige Jayson Tatum de lakens uit met 29 punten, 12 rebounds en 7 assists. Ook de andere jonge ster Jaylen Brown deed met 21 punten en 8 rebounds en 4 steals zijn duit in het zakje.

In de conferencefinale in het oosten nemen de Celtics het op tegen de Miami Heat, de ploeg die eerder deze week de Milwaukee Bucks uit de NBA-bubbel in Orlando knikkerde.