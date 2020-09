Boudeweel: "Ik vrees dat mayonaise niet zal pakken bij AA Gent"

Voorzitter De Witte en manager Louwagie grepen al in met een trainerswissel, maar zitten nu opnieuw met de handen in het haar. "Ik vraag me af of ze nog op dezelfde golflengte zitten", zegt Boudeweel.

"Je voelt aan alles dat de druk enorm aan het stijgen is. Dinsdag moet Gent alweer in de voorrondes van de Champions League aan de bak tegen Rapid Wien."

"Voorzitter Ivan De Witte noemde AA Gent voor de start van het seizoen nog de uitdager van Club Brugge. Dan is 3 op 15 natuurlijk heel weinig. Het speelt vooral geen goed voetbal, een beetje in vlagen."

"Als je de spelers niet mee hebt, heb je een probleem"

"Als je de spelers niet mee hebt als coach, heb je gewoon een probleem. Peter Balette had de spelers wel mee, maar werd opzij geduwd en is nu technisch directeur. Balette moet het sportieve beleid uitstippelen, maar zou hij zijn gecontacteerd tijdens de onderhandelingen met Bölöni?"

"AA Gent heeft geluk dat supporters nog niet binnen mogen"

AA Gent mag zich ook niet verstoppen achter het vertrek van goudhaantje Jonathan David. "Wie hield er nog rekening mee dat David nu nog bij Gent zou spelen?", aldus Boudeweel. "Je kan niet zeggen dat ze niet gewaarschuwd waren."

"Dan moet je ofwel op zoek naar hetzelfde profiel, wat heel moeilijk is, ofwel het systeem aanpassen. Onder Hein Vanhaezebrouck was Gent bijvoorbeeld heel succesvol via de flanken met Moses Simon en Samuel Kalu. Die speelstijl is een optie, want met Kleindienst en Depoitre heeft AA Gent veel présence in het strafschopgebied."

"Maar Bölöni vraagt nu al om transfers, terwijl er net 11(!) nieuwe jongens zijn bijgekomen. Dan moet je er toch iets van kunnen maken? Anders ben je niet juist gecast."

"AA Gent heeft nog geluk dat het ook volgend weekend op verplaatsing speelt en er dus pas binnen twee weken weer supporters binnnen mogen. Want als er één iets is waar De Witte gevoelig voor is, dan is het wel voor de supporters. Ik vrees dat AA Gent in elk geval in een moeilijk parket zit."