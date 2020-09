Bölöni na Gentse nederlaag: "Langs hel passeren op weg naar gedroomd niveau"

Over de afwezigheid van Jaremtsjoek in de wedstrijdkern wou Sven Kums na de match niets kwijt. "Ik ben hier om over de match te praten", zei hij. Maar goed, ook daar was er weinig goeds over te vertellen, toch?. "Onze eerste 20 minuten waren wel goed. Er waren enkele kansen, maar daarna vielen we wat stil en kwam Eupen beter in de match. Zo viel de 1-0."

"Je wil na de pauze dan weer beginnen zoals in de 1e helft, maar Eupen scoort snel en dan krijg je een tik. De aansluitingstreffer kwam er en dan wil je doorduwen, maar dan viel de rode kaart. Dat helpt niet. Het was een wisselvallige match. De wil is er en er zijn zeker dingen die goed zijn, maar ook dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Dat is duidelijk."

Over de rode kaart van Ngadeu kon Kums niet veel zeggen. Hij had het niet gezien en vroeg aan de journalisten om de fase te beschrijven. "Dus van een kopstoot was er geen sprake? Dan vind ik het een rare beslissing."

Nu moet Gent zich weer focussen op de match tegen Rapid Wien in de CL-voorronde. "We hoopten hier op een goed resultaat om met wat vertrouwen naar die wedstrijd toe te leven. Dat is niet gelukt. Maar we willen de knop snel omdraaien. De match dinsdag is heel belangrijk voor iedereen. We zullen 200 procent klaar moeten zijn."

Wat heeft Gent nodig om uit deze serieuze vormdip te komen? "Een reeks overwinningen. Alleen zo zal het vertrouwen groeien. Ons grootste probleem is dat we geen uitgespeelde kansen creëren en dat we weinig presence hebben voor doel."