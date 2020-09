Belgische reacties: "Als ik niet sprint, zeggen ze dat ik niet in vorm ben"

Voor veel landgenoten was deze 14e rit wellicht een van de laatste kansen in de Ronde van Frankrijk. De Belgen toonden zich in de finale, maar bleven met lege handen achter. Wat was hun analyse?

Oliver Naesen: "Er worden ons geen rustige dagen gegund"

"Het was weer een ongelofelijk zotte dag", opende Oliver Naesen (8e). "Er worden ons geen rustige dagen gegund." "Ik probeerde zo economisch mogelijk over de bergjes te rijden om zo nog iets over te hebben voor de finale. Maar met al die bochten had ik al 10 sprints gereden in het stadje. Er zat niet veel meer op." "Er was weer veel kop- en ellebogenwerk voor mij in de sprint, maar ik kon het niet laten varen. Anders schiet er niet veel over." "Of ik hier blij mee ben? Ik word er niet euforisch van." "Maar als ik niet meesprint, dan zeggen ze dat ik niet in vorm ben. Wat moet ik dan doen? Ik weet het zelf niet. Maar ik ben zeker in vorm."

Greg Van Avermaet: "We moesten remmen in de bochten"

Greg Van Avermaet reed met de beste punchers over de top van het laatste knikje, maar het groepje geraakte niet weg. "Ik moest volgen en dat heb ik gedaan. Ik was mee met de beteren, maar het was moeilijk om het verschil te maken", zei de olympische kampioen. "Kragh Andersen koos daarna het juiste moment. Straf wat hij doet. Daarna wilden we met Matteo Trentin een goeie sprint rijden en de koers was toen voor mij gereden." "Of ik er meer van verwacht had? Als je kijkt naar de snelheid waarmee we naar boven vlogen... Je moest remmen in de bochten: dan gaat het snel genoeg." Volgen er nu nog kansen? "Ik zal eens goed moeten kijken. Het is al lastig geweest, ook vandaag weer. Ik wacht met een bang hartje de rit van morgen af."

Tim Declercq: "Heel tevreden over het niveau van Sam Bennett"

Tim Declercq bekommerde zich om Sam Bennett, maar de groene trui overleefde het gebeuk van Bora-Hansgrohe op de col van 2e categorie niet. "Ik ben wel heel tevreden over zijn niveau", vertelde de knecht van Deceuninck-Quick Step over de Ierse sprinter. "Ik zat in met hem na zijn zware dag gisteren. Maar maagproblemen kunnen heel snel opgelost zijn en hij klom heel goed vandaag." "Hij is pas gekraakt op 750 meter van de top en toen waren al veel renners gelost. Dat laat het beste vermoeden voor Parijs." Het gat kreeg Deceuninck-Quick Step niet meer dicht. Er kwam geen steun en daar ergerde Declercq zich aan. "Er was een beetje frustratie bij mij. Het is jammer dat we geen hulp kregen van bepaalde ploegen die ook veel interesse moesten hebben. Jammer, maar dat gebeurt."

Edward Theuns: "Ik wist snel hoe laat het was"