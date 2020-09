Atletico-coach Diego Simeone in quarantaine na positieve coronatest

Atletico heeft zich in Los Angeles de San Rafael in Spanje klaargestoomd voor de start van het seizoen. Op 26 september komen de Madrilenen een eerste keer in actie in La Liga tegen Granada.

Deze week testte al een lid uit de omkadering van de ploeg positief op het coronavirus. Bij een nieuwe reeks testen kreeg ook coach Diego Simeone slecht nieuws. De Argentijn vertoont geen symptomen, maar moet in quarantaine.

Het zijn niet de eerste coronagevallen bij Atletico. Aanvaller Diego Costa en rechtsachter Santiago Arias konden niet mee op stage omdat ze in quarantaine zitten. Rode Duivel Yannick Carrasco testte negatief op covid-19.