Annemiek van Vleuten slaat dubbelslag in tweede Giro Rosa-etappe

Elisa Longo Borghini mocht vandaag in de leiderstrui vertrekken, nadat ze vrijdag met haar team Trek-Segafredo de ploegentijdrit gewonnen had. De tweede etappe voerde het peloton over een heuvelachtig parcours van Civitella Paganico naar Arcidosso, met onderweg ook enkele grindstroken.

Dat bleek een kolfje naar de hand van Annemiek van Vleuten, die in het slot het hazenpad koos op de beklimming van de Seggiano. De renster van Mitchelton-Scott leek al snel een beslissende kloof te staan, maar werd dan afgeremd door materiaalpech.

Even leek Van Vleutens landgenote Anna van der Breggen daarvan te kunnen profiteren, maar de wereldkampioene had nog wat extra's in de tank. Met een verwoestende krachtinspanning denderde ze nog voorbij Van der Breggen om solo aan te komen in Arcidosso.

Met haar zege neemt Van Vleuten de leiderstrui over van Elisa Longo Borghini. Daarmee de Nederlandse de toon gezet te hebben voor haar 3e opeenvolgende eindzege in de Giro Rosa.