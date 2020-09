"Een onafhankelijke arts had Bardet vrijdag uit koers moeten nemen"

Bardet kwam vrijdag ten val op 86 kilometer van de aankomst, maar werkte de zware bergrit naar de Pas de Peyrol toch nog af. "Dit was onverantwoord", reageerde Bram Tankink scherp aan tafel bij Karl Vannieuwkerke.

"Hij duizelde en hij wankelde ook even. Op zo'n moment moet een arts altijd ingrijpen. Dat klopt gewoon niet. De impact die je op je hoofd krijgt is moeilijk te meten, maar die is er wel degelijk. De consequenties van een hersenletsel kunnen groot zijn."

"We praten vaak over de veiligheid in de koers, maar in de autosport pakken ze zo'n voorvallen aan. Daar testen ze racepiloten op concentratiestoornissen na een ongeluk."

"Wanneer ze na een hersenscan merken dat een racepiloot een slechte test aflevert, dan mag hij voor twee weken niet een een auto zitten. Dat zou men met renners ook moeten doen. Het moment dat een renner met mindere concentratie zit, vergroot de kans op ongelukken."

Op het moment van zijn val stond Bardet vierde in het algemeen klassement. Is het op zo'n moment een moeilijk keuze voor een ploeg om te beslissen om je renner uit koers te nemen?

"Een onafhankelijke arts moet dan de beslissing kunnen nemen om de renner uit koers te halen", stelt Tankink voor. "Je kan die beslissing niet bij de renner zelf leggen of bij ploegmaats. Hij moet een veto stellen dan."