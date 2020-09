Voetbalmakelaar Patrick De Koster vraagt opnieuw vrijlating onder voorwaarden

Patrick De Koster, onder meer de manager van Kevin De Bruyne, werd twee weken geleden aangehouden na een klacht van de Rode Duivel. Vorige week vroeg De Koster al om vrijgelaten te worden voor de Raadkamer, maar daar werd niet op ingegaan.

In de loop van de week was er een confrontatie tussen Patrick De Koster en Kevin De Bruyne. "Dat is sereen en verhelderend verlopen. Het was consructief", zegt De Kosters advocaat Louis De Groote. "Mijn cliënt blijft ervan overtuigd dat hij geen enkel misdrijf ten aanzien van de familie begaan heeft."

Vrijdag vroeg De Groote voor de KI in Brussel opnieuw de vrijlating van Patrick De Koster. "We hebben ons verzet tegen een verdere aanhouding en hebben gepleit voor een vrijlating onder voorwaarden of onder elektronisch toezicht. De zaak is nu in beraad."