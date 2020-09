Tadej Pogacar: "Vanaf nu meer rivaliteit tussen Roglic en mezelf"

Primoz Roglic was een van de winnaars van de dag. De Sloveen van Jumbo-Visma zag Egan Bernal plooien en heeft nu 44 seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger en dat is zijn landgenoot en vriend Tadej Pogacar.

"Het was een goeie dag voor mij", trapte Roglic een open deur in. "Elke seconde tijdswinst moet je grijpen. Dus ik ben heel gelukkig."

"Pogacar? Ik weet dat hij supersterk is, dat is geen verrassing voor mij. Dat had hij vorig jaar al getoond in de Vuelta en dat heb ik ook gemerkt op de Sloveense kampioenschappen. Het is wel leuk dat 2 Slovenen op 1 en 2 staan."

Pogacar en Roglic zijn vrienden. "Maar in de laatste kilometers vandaag waren we geen vrienden", lacht Pogacar. "Het was wel fantastisch om samen met hem naar boven te rijden, dat deden we ook al in de 13e rit in de Vuelta vorig jaar."

"Het wordt nog een zwaar gevecht met Primoz. Ik denk dat we vanaf nu meer rivaliteit gaan krijgen en meer aanvallen", zegt Pogacar, die de witte trui heeft overgenomen van Egan Bernal. "Daar ben ik heel blij mee."