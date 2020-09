Sunweb, de ploeg van het nu (en de toekomst): "Hoe jonger, hoe beter"

Als we naar hun leeftijden kijken, dan is Sunweb in deze Tour op pad met een bende koorknaapjes. Maar dankzij hun dynamische koersstijl leren de wielerliefhebbers de potentiële toppers in de Nederlands-Duitse formatie steeds beter kennen. En er zwemt nog zeer veel lekkers in die vijver.

Team Sunweb is een van de aangename verrassingen in deze Tour, met Marc Hirschi als uitblinker. Ze rijden echt als ploeg: de sprinttrein voor Cees Bol kreeg al veel lof, maar ook de groep vrijbuiters werkt goed samen. Zowel bij zijn ritzege als op weg naar Laruns kreeg Hirschi bij het begin van zijn vlucht de hulp van Benoot, Kragh Andersen en Roche. "Bij Sunweb is het collectief veel belangrijker dan het individu", weet Christophe Vandegoor. "Het collectieve tactische plan dat het team donderdag had, leidde naar de zege en dat is heel mooi." Dat tactische plan is geen toeval. Tijdens de coronapauze was er wekelijks op maandag een team-meeting waar onder meer koerstactiek besproken werd. De renners kregen ook huiswerk mee. "Op het einde van die meetings werden de taken verdeeld", zegt Nicholas Roche. "En dan kreeg je een etappe uit de Tour die je moest voorbereiden."

Ze hebben Matthews thuis gelaten en slagen er toch in om met een heel positief gevoel de Tour te rijden, met een groep die echt aan elkaar hangt. José De Cauwer

Er werden wenkbrauwen gefronst toen bekendraakte dat Michael Matthews niet mee mocht naar de Tour, maar de Australiër wordt niet echt gemist. "Ik was ook een van die mannen die zeiden dat je Matthews altijd moet meenemen", zegt José De Cauwer. "Het kan niet dat je hem thuis laat. Hij is iemand die bergop kan sprinten, die een klim kan overleven en een man voor de groene trui. Ze hebben hem niet meegenomen en slagen er toch in om met een heel positief gevoel de Tour te rijden, met een groep die echt aan elkaar hangt." Michel Wuyts: "Ze zijn de jongste ploeg in de Tour, maar je kan eigenlijk stellen dat Sunweb al de ploeg van het nu is na wat ze allemaal hebben laten zien. Ze zijn zeer energiek en zeer positief in hun mindset."

Matthews, Kelderman en Oomen weg? Geen probleem

Op het einde van 2020 verlaat Matthews ook het team, net als andere gevestigde waarden zoals Wilco Kelderman en Sam Oomen. "Ik kan me voorstellen dat wanneer je wat ouder wordt, je het moeilijker krijgt met de benadering bij Sunweb. Je moet bij wijze van spreken 37 brieven schrijven als je je zadel hoger of lager wil zetten", weet Vandegoor. "Het team wil dat zo veel mogelijk zelf in de hand houden. Maar als je kijkt naar het aantal jonge talenten dat Sunweb in zijn gelederen heeft, dan werkt het wel." Net daarom veroorzaakt de "leegloop" geen paniek bij Sunweb. "Ik geef één voorbeeld: Ilan Van Wilder, opgeleid door Kurt Van de Wouwer bij Lotto. Maar hij heeft ook gekozen voor het project van Sunweb. Dan mag je je als Belgische ploeg wel afvragen of je goed bezig bent."

Van Wilder, Eekhoff, Hindley, Arensman en Dainese. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Christophe Vandegoor

De 20-jarige Van Wilder is niet het enige talent dat Sunweb herbergt. "Ze hebben ook Nils Eekhoff, die vorig jaar wereldkampioen werd bij de beloften, maar gediskwalificeerd werd voor stayeren." "En de Nieuw-Zeelander Jai Hindley, onthoud die naam, of de jonge Nederlander Thymen Arensman. Persoonlijk ben ik heel gecharmeerd geraakt door Alberto Dainese", zegt Vandegoor. "Een Italiaanse sprinter die mij een beetje deed denken aan Mark Cavendish, zo vlug en snel. Die zit ook bij Sunweb en dat geeft toch vertrouwen voor de toekomst."

"Ze maken er werk van bij Sunweb: hoe jonger, hoe beter"

Sunweb is al een jonge ploeg en volgend jaar komen daar nog talentjes bij: de 18-jarige Marco Brenner en de 21-jarige Andreas Leknessund. "Ze maken er daar werk van: hoe jonger, hoe beter", zegt Wuyts. "Om ze in de pas te laten lopen van een heel rigide systeem, weliswaar onder het motto: we gaan die mannen testen, ook psychologisch, om te zien of ze aankunnen wat we hen opleggen." Hoe komt het dat Sunweb al die talenten aan boord kan halen? "Door het development team zit Sunweb ook in de beloftecategorie. Je ziet dus al die koersen bij de beloften en dan zie je ook alle talentvolle renners", denkt De Cauwer. De vreemde eend in de bijt is de komst van Romain Bardet. "Hij zal zich goed voelen in dat harde systeem", denkt Wuyts. De Cauwer: "Ja, er zijn renners die daarin gedijen, kijk maar naar Tiesj Benoot. Misschien hebben ze Bardet met een goed gesprek kunnen overtuigen."

De jonge talenten van Team Sunweb in 2020 en 2021:

renner leeftijd belangrijkste prestaties Thymen Arensman (Ned) 20 2e na Pogacar in Toekomstronde 2018, 3e in Parijs-Roubaix beloften 2018 Marco Brenner (Dui)* 18 2e EK tijdrit junioren 2020, 4e EK wegrit junioren 2020, 3e WK tijdrit juniroen 2019 Alberto Dainese (Ita) 22 Europees kampioen beloften 2019 Mark Donovan (GBr) 21 4e in Giro voor beloften 2018 Nils Eekhoff (Ned) 22 2e in Dwars door het Hageland 2020, 2e in NK 2020, winnaar Parijs-Roubaix beloften 2017 Jai Hindley (NZe) 24 2e Ronde van Polen 2019, 3e Giro voor beloften 2017, 5e Toekomstronde 2016) Marc Hirschi (Zwi) 22 Europees en wereldkampioen beloften 2018, ritwinnaar in de Tour Max Kanter (Dui) 22 2e Ronde van Vlaanderen beloften 2018 Andreas Leknessund (Noo)* 21 Europees kampioen tijdrit beloften 2020, Vredeskoers 2019, 2e Tour de l'Isard 2019 Ilan Van Wilder 20 3e EK tijdrit beloften, 3e Toekomstronde 2019, 4e Vredeskoers 2019 Kevin Vermaerke (VS)* 19 Luik-Bastenaken-Luik beloften 2019