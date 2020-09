Sébastien Dewaest wil Genk verlaten, club zwiert hem uit de A-kern

"Dewaest heeft aangegeven dat hij de club in deze transferperiode wil verlaten. Zijn contract loopt nog tot midden 2023", laat Genk weten op de clubwebsite.

"KRC Genk heeft nota genomen van zijn verzoek en zal zich in de komende weken beraden over de toekomst van Sébastien."

De club en de betrokken speler zullen hierover tot nader order geen verdere verklaringen afleggen.

De 29-jarige Dewaest speelt sinds 2015 voor Genk, dat hem weghaalde bij Charleroi. Hij werd met de Limburgers in 2019 landskampioen. Vorig seizoen droeg Dewaest de aanvoerdersband maar in het huidige seizoen kwam hij in de eerste vier competitieduels niet in actie