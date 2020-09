Romain Bardet verlaat de Tour met hersenschudding na zware val

Bardet ging op zo'n 90 km van de finish tegen de grond in een afdaling, met ook Bauke Mollema en Nairo Quintana als slachtoffers. Mollema moest meteen opgeven met een gebroken pols, Quintana liep kneuzingen op aan knieën en ellebogen.

De 29-jarige Bardet, de bergkoning van vorig jaar en de jaren daarvoor 2e (2016) en 3e (2017) in de Tour, werd na de aankomst in Puy Mary onderzocht in het ziekenhuis van Clermont-Ferrand.

"Het was een zware val in de afdaling", reageerde de klimmer in een persbericht. "Ik heb de hele dag afgezien en de onderzoeken hebben me verteld wat ik al verwachtte. Ik kan de race niet verderzetten."

"Een scan van het hoofd van Romain heeft geen verdere schade aan het licht gebracht", preciseerde teamdokter Eric Bouvat. "Hij moet door de hersenschudding echter stoppen. Wanneer hij kan hervatten, hangt af van de evolutie van zijn blessure."