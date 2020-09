Pech voor Bauke Mollema: hij belandt in de berm en moet opgeven

Na een snelle aanhef van de 13e etappe leek de rust in het peloton teruggekeerd, maar op iets minder dan 90 kilometer van de finish was er een valpartij in het peloton. Romain Bardet en Nairo Quintana gingen tegen de vlakte, maar konden weer voort.

Het grootste slachtoffer van de vreemde val was Bauke Mollema. De Nederlander van Trek-Segafredo belandde in de gracht en moest opgeven.

"Zijn gezicht is bebloed en vooral zijn rechterkant lijkt geraakt: zijn arm, zijn pols en misschien ook zijn schouder. Hij wordt heel voorzichtig op de draagberrie gelegd", zag Carl Berteele, onze man op de motor.