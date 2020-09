Mulder voor Eredivisie-start: "Ajax opnieuw favoriet, nu al Robben-effect in Groningen"

Minder blijdschap was er afgelopen maandag in de Nations League. Oranje verloor met 0-1 van Italië en acteerde slapjes. Is interim-coach Lodeweges gebuisd voor zijn examen?



"Eigenlijk wel. We dachten allemaal dat het Nederlandse team stilaan volwassen was geworden, met jongens als Van Dijk, Wijnaldum en Depay die op het veld een groot deel van de coaching konden overnemen. Maar tegen Italië kwam dat helemaal niet van de grond."

"Het vertrek van Koeman heeft getoond dat Oranje toch nog steeds een coach nodig heeft met autoriteit, eentje die een wedstrijd kan veranderen. Zowel Lodeweges als de ploeg zelf heeft daar maandag in gefaald. Er zat een soort lethargie in het elftal."

Met het EK in het vooruitzicht moet Nederland dan ook dringend op zoek naar een nieuwe coach, dat weet ook Mulder. "Ik kijk daarvoor in de richting van oude bekenden als Van Gaal of Van Marwijk. Van Gaal is iemand die duidelijk een ploeg naar zijn hand kan zetten en duidelijke handvaten geeft aan een ploeg. Dat heeft dit elftal nodig."